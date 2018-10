Tensioni tra studenti di estrema destra e sinistra al liceo Tasso durante un volantinaggio

Tensioni, stamattina, davanti al liceo Tasso, in via Sicilia, tra studenti di opposte fazioni. Tutto è iniziato quando tre giovani dell'associazione di estrema destra NES, che da giorni sta tappezzando i muri della città con una campagna affissioni (abusiva), hanno iniziato a distribuire alcuni volantini. L'iniziativa non è passata inosservata e un altro gruppo di studenti antifascisti è intervenuto, chiedendo di allontanarsi dalla loro scuola. «Ve ne dovete andare, non vi vogliamo qui», hanno urlato. Momenti di tensione, tra i due gruppi, sono volate parole grosse e qualche insulto: ma a placare gli animi ci ha pensato la polizia, arrivata dopo pochi minuti. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti. Ai giovani del Tasso è arrivata la solidarietà dei colleghi del liceo Righi.

Da alcune settimane, NES ha affisso fuori dalle principali scuole, manifesti abusivi con slogan "patriottici" e contro le droghe. In alcuni casi, questi sono stati strappati dagli studenti antagonisti. Il fenomeno è monitorato, con attenzione, da parte della Digos.



Ultimo aggiornamento: 13:04

