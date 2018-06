Roma, schianto tra auto e moto su Lungotevere della Vittoria: morti due giovani, un terzo è grave

Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, una Honda Sh, sono morti dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della Mercedes Classe A un uomo di 30 anni italiano, ricoverato in codice rosso al Gemelli.Le vittime sono un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25 anni. Dopo l'impatto, avvenuto intorno all'una, la macchina ha colpito tre veicoli in sosta. Sul posto la polizia locale del VII Appio per i rilievi. Richiesti gli accertamenti su assunzione droghe e alcool per il conducente della macchina. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa fino alle 7 di questa mattina per i rilevi e la rimozione di detriti.