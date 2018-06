Morto Narducci, Roy Caceres: «I tuoi progetti saranno parte di me». Il mondo del gusto lo ricorda

di Valeria Arnaldi

Il mondo del gusto si stringe intorno alla famiglia dello chef Alessandro Narducci e alla compagna Debora.

A poche ore dalla notizia dell’incidente in cui il giovane chef ha perso la vita insieme a un’amica, sono molti i grandi chef che ricordano Alessandro Narducci per il suo talento e la sua energia.

Lo stellato Roy Caceres rammenta la «bella chiacchierata che ci siamo fatti sabato, con un bicchiere di vino in mano e la spensieratezza di essere tra amici». E aggiunge: «I tuoi sogni, i tuoi progetti da oggi saranno un pezzetto di me. Te lo devo».

Il pastry chef Dario Nuti afferma di essere «scioccato». Così molti altri nomi noti del settore. «Prima eri un campione, ore sei leggenda», commenta Marco Morello.

Arcangelo Dandini appunta un «ti voglio bene» seguito da un cuore sulla pagina social dello chef scomparso.

Messaggi arrivano da tutto lo staff dell’hotel Majestic. E da quello di XBacchus: «È stato un onore conoscerti! Mancherai tanto a tutti noi, ma resterai sempre vivo nei nostri ricordi».

Tra i pensieri degli amici, anche quello dell’attrice e youtuber Angelica Massera: «Non ci posso credere».

Proprio all’inizio di giugno, commentando un’immagine del figlio, il padre Maurizio scriveva: «Brilla nello sky line Milanese ma Roma è il suo regno, giustamente X TUTTI Il grande Chef per noi NOSTRO Figlio, la nostra vita !! Mio e di Alessandra, tanta soddisfazione ed orgoglio e grazie anche alla Donna che ha affianco, la nostra Debora, insieme brillano nei nostri cuori....».



