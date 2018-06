Morto Narducci, Heinz Beck sconvolto: «Giorno triste, Alessandro serio e professionale»

, celebre chef della Pergola a Roma, commenta così la morte del giovane chef stellato romano: «È una giornata molto, molto triste. La morte di Alessandro Narducci stanotte alle due, la stessa ora in cui anche io rientravo dal lavoro, mi ha scioccato; io e il mio team siamo tutti sconvolti». Beck continua: «Aveva lavorato con me al ristorante Dubai Social. L'ho promosso sous chef perché era serio, professionista e professionale. Una persona carina che trovava sempre tempo per tutti. Piangeva quando lasciò il team».LEGGI ANCHE ----> Il tremendo incidente in cui ha perso la vita Narducci