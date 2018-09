Roma, turisti derubati e molestati al Colosseo: 2 arresti e 4 denunce

Turisti derubati o molestati dai venditori ambulanti: due arresti e quattro denunce al CoIosseo. I carabinieri della compagnia Roma Centro hanno eseguito controlli nell'area monumentale compresa tra Fori Imperiali e Colosseo per contrastare il degrado e l'abusivismo commerciale.



Due cittadine romene, di 50 e 37 anni, entrambe senza fissa dimora, sono state bloccate alla fermata metro “Colosseo”, subito dopo aver tentato di derubare una turista coreana di 27 anni. Un 43enne romeno, invece, è stato denunciato perché riconosciuto da una turista colombiana, quale il complice del ladro che le ha portato via lo smartphone, riuscito a dileguarsi con la refurtiva, tra la folla in attesa di entrare nel complesso monumentale.



I carabinieri hanno poi denunciato a piede libero due cittadini del Bangladesh e uno del Pakistan, perché notati, all’interno del Colosseo, mentre con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente cercavano di costringere turisti e visitatori ad acquistare bottigliette d’acqua, vendute abusivamente. Infine, sono stati sanzionati per un totale di oltre 36.000 euro sei cittadini del Bangladesh e uno del Pakistan, per la vendita ambulante abusiva di 49 ombrelli parasole, 71 aste telescopiche per selfie e 64 teli poncho.

