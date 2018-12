Roma, Blitz della stradale in un capannone a Castel di Leva: trovate auto rubate e due persone arrestate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La piaga deidiresta sotto la lente di ingrandimento delladi Roma che ieri pomeriggio, intorno alle 15, ha fatto irruzione in undi, tra l’Ardeatina e la Laurentina. La scena apparsa agli occhi degli investigatori della squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale ha mostrato, fin da subito, il consueto scenario: quattro costosi veicoli di grossa cilindrata completamente cannibalizzati, un veicolo già caricato su un autocarro pronto per essere inviato nei circuiti del mercato nero delle auto e due uomini, già noti alle forze dell’ordine, intenti a smontare un altro suv di alta gamma. Sono sei in totale i veicoli recuperati dalla polstrada, tutti di ingente valore e rubati, negli ultimi venti giorni, a Roma e a Firenze. I due uomini V. L., romano di 45 anni e M.C. romano di 57 anni, sono stati arrestati mentre le auto e le attrezzature dei malviventi sono state sequestrate.