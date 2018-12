Roma, centrale di spaccio nel box: arrestati due giovani pusher

Utilizzavano come base di spaccio un box nel quartiere Africano a Roma. All'interno gli agenti del commissariato Prenestino hanno trovato più di 500 dosi di cocaina già confezionate, 150 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento. I poliziotti hanno così messo in atto un servizio di pedinamento nei confronti dei due giovani residenti nella zona di San Basilio e soliti frequentare il quartiere Africano.



In Viale Somalia, i due ragazzi a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata venivano più volte avvicinati da più persone che dopo un breve colloquiare si allontanavano. Subito dopo gli agenti notavano la macchina allontanarsi e dirigersi all'interno di un box auto in Via Boito. All'interno, su alcuni scaffali, venivano rinvenute numerose dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute, un bilancino di precisione e, custodita all'interno di una cassaforte, un'agenda con annotati alcuni nomi di presumibili acquirenti. V.G. e S.D. entrambi romani di 25 e 24 anni, sono stati arrestati dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA