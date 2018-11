Roma, Casamonica contro i vigili: due arresti e una denuncia

Due arresti e una denuncia. È il bilancio dei disordini di ieri pomeriggio al Quadraro, dove intorno alle 17,45 un gruppo di persone appartenenti alla famiglia Casamonica si sono riuniti con le auto all'incrocio bloccando il traffico e i bus in protesta contro la demolizione delle case abusive del clan. Mentre si svolgevano le operazioni di demolizione, il gruppo ha prima bloccato il traffico, poi ha iniziato ad accendere dei fuochi utilizzando pezzi di legno e rami. Invitati dalla polizia locale ad allontanarsi e a liberare la strada, hanno cominciato a spintonare e a strattonare gli agenti. Tre persone, due trentenni e un ragazzo più giovane, sono stati così fermati. I primi due sono stati arrestati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e blocco stradale, mentre l'ultimo è stato denunciato per blocco stradale.



Convalidato questa mattina l'arresto e il divieto di avvicinamento ad un km dall'area delle demolizioni in attesa del processo, per V.S. di 33 anni e R.C. di 28 anni. Determinanti sono stati i precedenti penali e la pericolosità sociale dei due arrestati.

Ultimo aggiornamento: 14:36

