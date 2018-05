Roma, un francobollo per i 100 anni dell'Eliseo

Viene emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “ Il Patrimonio artistico e culturale italiano ” dedicato al Teatro Eliseo, nel centenario dell'inaugurazione, del valore di 0,95 euro. Bozzetto e incisione sono stati realizzati da Rita Fantini e rapresentano le facciate esterne del Teatro Eliseo e del Piccolo Eliseo in Roma, incorniciate da un sipario aperto. Su tutto la leggenda Teatro Eliseo 1918 - 2018.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa in calcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. L'annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma, in Piazza San Silvestro20. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l'occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina e la busta personalizzata primo giorno di emissione, al costo di 12 euro.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA