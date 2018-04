Scocca l'ora della Formula E, così cambia la viabilità all'Eur: da oggi chiusa la Colombo

di Alessandra Camilletti

Il countdown ufficiale del Gran Premio dei bolidi elettrici segna ancora un paio di giorni allo start, sabato alle 16, ma all'Eur un primo conto alla rovescia per l'appuntamento con la Formula E - che in pochissimi giorni ha registrato il tutto esaurito - è già agli sgoccioli. E scatta alle 20.30 di oggi. Dalla prima serata scatteranno il divieto di circolazione nell'area del circuito e la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell'Oceano Atlantico. Si riaprirà alle 5.30 di...