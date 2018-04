Roma, Formula E, scatta la chiusura di via Colombo: tutte le info

Scatta il divieto di circolazione nell'area del circuito di gara della: lo stop è previsto dalle 20.30 di giovedì e fino alle 5:30 di lunedì 16 aprile con la chiusura di, tra via Laurentina e via dell'Oceano Atlantico.LEGGI ANCHE: Papa Francesco benedice la Formula E DIVIETI E TRASPORTIDivieti di sosta, deviazioni per i bus e strade off-limits, per permettere agli organizzatori di dar forma al circuito, (box e tribune comprese), sono già entrati in vigore. I lavori, ormai giunti quasi a termine, si svolgono durante la notte: dalle 20.30 alle 5.30 del mattino.SOLD OUTI 15 mila biglietti per le tribune e i titoli di accesso per le zone prato sono sold out così come i 15 mila titoli di accesso gratuiti. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, è stata prevista una green zone, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. Non saranno presenti aree di parcheggio e pertanto, si consiglia di raggiungere la zona d’interesse utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici di superficie e la metropolitana, che per l’occasione sarà potenziata nelle corse. Non ci saranno aree di ritrovo vicine al luogo dell’evento né maxi schermi per poter seguire la gara.La green zone del 14 aprileUna seconda fase di lavori per il disallestimento dello stesso scatterà, invece, dopo la gara per concludersi il 22 aprile.LA COMPETIZIONEDa quasi dieci anni la Capitale non ospitava un evento sportivo di rilievo internazionale. Il Gran Premio di Formula E iniziò a prendere forma nell'immaginario dell'amministrazione capitolina nel 2012 e oggi diventa realtà con una risposta di pubblico affatto marginale: sold-out i posti nelle tribune, venduti in pochi giorni 15 mila biglietti mentre sono esauriti in poche ore altrettanti titoli gratuiti. La gara che partirà domenica 14 aprile, da via Cristoforo Colombo e si concluderà nell'area dell'Obelisco a piazza Marconi, durerà 45 minuti. Il tracciato ruota di fatto attorno alle più belle architetture dell'Eur e si articola in 21 curve per 2.860 metri totali. Nel corso della settimana del Gran Premio si svolgeranno numerose iniziative a sostegno della mobilità elettrica. A fronte di una spesa per l'organizzazione dell'evento di 10 milioni di euro è previsto un impatto economico per la città di 50-60 milioni di euro in tre anni.IL PROGRAMMA DEL 14 APRILE