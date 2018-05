Roma, morta in moto sull'Ostiense: «Elena uccisa dalla strada dissestata»

di Rosalba Emiliozzi

«Era un sogno di ragazza, ora non c'è più per colpa di quelle maledette radici, può essere andata solo così, ho visto le foto, si notano gli avvallamenti sull'asfalto, la strada dissestata». A parlare è Salvatore Viviano, zio di Elena Aubry, la bellissima 25enne morta ieri mattina alle 10,39 in moto lungo via Ostiense, all'altezza del Cineland, nel tratto tra la stazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord, costellato da quel pericoloso moto ondoso che d'improvviso fa vibrare le...