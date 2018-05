Roma, morta in moto sull'Ostiense: esposto del Codacons in Procura

«Con un esposto presentato oggi alla Procura della Repubblica di Roma il Codacons chiede di indagare sull'incidente stradale che ha provocato ieri la morte di una motociclista a Ostia schiantatasi contro un guardrail, alla luce del possibile concorso in omicidio colposo. Alla base della denuncia dell'associazione le notizie emerse in queste ore che collegherebbero lo schianto allo stato di dissesto di Via Ostiense, arteria teatro dell'incidente». Così il Codacons in una nota. «Da mesi denunciamo la grave situazione di degrado e di dissesto del manto

stradale del X municipio che costituisce un evidente pericolo per l'incolumità di automobilisti, motociclisti e pedoni - afferma il vicepresidente Codacons, Giovanni Pignoloni - A fronte delle nostre denunce poco o nulla è stato fatto per garantire la sicurezza stradale; per tale motivo vogliamo che ora la Procura accerti le cause del tragico incidente di ieri e se lo schianto sia stato causato dallo stato disastroso dell'asfalto».



«Nello specifico - conclude la nota dell'associazione - il Codacons ha chiesto alla Procura di aprire indagini nei confronti tutti i soggetti pubblici e privati - Sindaco, Polizia Municipale, ditte incaricate della manutenzione stradale - che saranno ritenuti responsabili alla luce dei possibili reati di concorso in omicidio colposo, attentato alla sicurezza stradale, pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica».

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA