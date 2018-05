Borse "taroccate", denunciati due senegalesi a Prati

Borse taroccate delle più note case di moda vendute su lenzuoli stesi sul marciapiede di viale Germanico, nel cuore del quartiere Prati, a pochi passi da San Pietro. I "commercianti" sono due venditori ambulanti abusivi, del Senegal di 35 e 39 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Prati per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di prodotti industriali e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi falsiche sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Prati. Oltre alle 33 borse che stavano tentando di “piazzare”, i venditori sono stati trovati in possesso di 21 marchi in metallo contraffatti di case di moda, pronti per essere apposti su altri prodotti. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA