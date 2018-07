Roma, controlli al Colosseo: 31 ambulanti multati e 8 daspo urbani

Una persona denunciata, 31 ambulanti abusivi multati, oltre 630 articoli sequestrati e sanzioni per 160mila euro, 8 daspo urbani. È il bilancio degli ultimi controlli dei carabinieri al Colosseo e nell’area dei Fori Imperiali, finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e delle varie forme di degrado. La denuncia è scattata nei confronti di un cittadino senegalese di 21 anni che, durante il controllo, ha fornito false generalità.



I militari hanno sanzionato complessivamente per oltre 160mila euro anche 31 venditori ambulanti abusivi (21 cittadini del Bangladesh, 7 del Senegal e 3 del Pakistan) sorpresi a vendere merce di vario genere. Più di 630 articoli (tra aste per selfie, bottiglie d’acqua, braccialetti, ombrellini parasole, power bank e souvenir vari) sono stati sequestrati. Altri 8 cittadini del Bangladesh, infine, sono stati multati dopo essere stati sorpresi nelle aree di accesso e di transito della fermata della metro Colosseo, «limitandone la libera accessibilità e fruizione»

