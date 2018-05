Castel Porziano, tuffi senza bagnini

di Mirko Polisano

Dopo le denunce sulla mancata pulizia delle spiagge libere di Ostia Ponente, scoppia il caso Castel Porziano. L'emergenza degli arenili dei Cancelli, tra i più amati da romani e non, riguarda il servizio di assistenza bagnanti. L'ordinanza firmata lunedì scorso dalla sindaca Raggi mette nero su bianco le criticità legate al salvataggio in mare. «Nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di salvataggio - si legge nel documento - non è assicurato...