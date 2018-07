Caso Marra, Raggi in aula: nel mirino chat e mail sulla promozione a dirigente

di Sara Menafra

Si chiude in poche battute l’udienza del processo al sindaco Virginia Raggi che la vede indagata per falso in relazione alla promozione del fratello del suo ex braccio destro, Renato Marra. Nel corso dell’udienza è stato ascoltato l’ispettore Bianchini che si era occupato di raccogliere chat e mail in relazione alla promozione a direttore di dipartimento proprio nell’assessorato al Turismo di Renato Marra. Secondo l’accusa ad occuparsi della pratica sarebbe stato Raffaele Marra. Dalla ricostruzione in aula, Raffaele Marra avrebbe chiesto all’assessore al turismo Adriano Meloni un incontro nei giorni dell’interpello per scegliere i dirigenti. Dopo l’incontro, Melloni avrtebbe scritto una mail a varie persone, tra le quali la stessaRaggi indicando Renato Marra come sua scelta e aggiungendo testualmente: « Vi complimento per la scelta che mi avete suggerito » . L’udienza è rinviata a mercoledì prossimo, sarà ascoltata Maria rosaria turchi ex capo dell’ufficio Anticorruzione .

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37



