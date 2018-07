Caso Marra, settimana chiave in aula le ricostruzioni delle chat

di Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sarà una settimana complicata anche a palazzo di giustizia, per il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Oggi entra nel vivo il processo che la vede sul banco degli imputati per falso ideologico in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex braccio destro della prima cittadina, Raffaele. A prendere la parola per questa prima udienza saranno gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno seguito l'intera indagine, fin dall'acquisizione di decine di chat interne al primo gruppo dirigente del Campidoglio,...