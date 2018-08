Autista del bus costretto a interrompere il servizio per le intermperanze di passeggero. Ieri pomeriggio, i carabinieri di Ostia hanno denunciato un 37enne romano, con precedenti, per interruzione di un pubblico servizio. Intervenuti su richiesta dell'autista della linea 70 i militari sono giunti in viale di Castel Porziano, a Casal Palocco, perché l'uomo era stato costretto ad arrestare la marcia a causa di una lite con il 37enne che lamentava all'autista di non essersi fermato presso una fermata dove c'erano dei passeggeri in attesa. I Carabinieri hanno identificato le parti e denunciato a piede libero l'uomo.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42



