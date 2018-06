Bus turistici, flop varchi: il Comune corre ai ripari, ecco altre 50 telecamere

di Laura Bogliolo

Arrivano le telecamere su cinquanta varchi Ztl Vam per sanzionare l'accesso selvaggio dei pullman turistici, i torpedoni d'acciaio che attanagliano il Centro. IL PERIMETRO Una premessa: dei 71 varchi di accesso alla città, al momento solo 21 sono controllati da occhi elettronici. Qualche esempio: le telecamere, costate 100 mila euro, si trovano su via Marsala (stazione Termini), via Angelo Emo (Vaticano), viale Manlio Gelsomini (Piramide), ma sono assenti in zone nevralgiche come piazza di Porta San Giovanni dove...