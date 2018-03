Roma, per tappare le buche si torna al passato: spunta la macchina degli anni '90

di Laura Bogliolo

Doc e Marty McFly non c'erano, ma l'emozione di un viaggio nel tempo firmata da Robert Zemeckis è stata avvertita comunque. Ritorno al futuro all'Appio Tuscolano con l'avveniristica macchina tappa buche sbarcata in via Nocera Umbra, nel VII Municipio. Fa parte del pacchetto ribattezzato trionfalmente dal Campidoglio Piano Marshall annunciato l'8 marzo dall'assessore ai Lavori Pubblici Margherita Gatta per affrontare l'emergenza voragini. Un progetto che prevede l'impiego di pochi fondi in realtà:...