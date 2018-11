Paura in autostrada a Valmontone: autocisterna perde ossigeno liquido: 10 chilometri di fila

Paura in autostrada e code lunghissime per la perdita di un carico. Dalle ore 15.30 circa parte della carreggiata autostradale in direzione Napoli all'altezza di Valmontone è chiusa in due delle tre corsie per una autocisterna contenente ossigeno liquido refrigerato, che ha perso parte del carico su strada. Il camionista ha chiesto subito soccorso per la vistosa perdita della sostanza, segnalata da altri automobilisti. Sul posto in pochi minuti sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Colleferro e Roma con il supporto del nucleo batteriologico contaminazioni radioattive e un carro travaso.

In funzione della difficile operazione del passaggio del liquido in un altra cisterna possono volerci ancora diverse ore per portare a termine l'operazione.Non ci sono stati feriti o problemi per le persone, ma il traffico è fortemente rallentato e ci sono attualmente 10 chilometri di coda in direzione Napoli dove si viaggia a una sola corsia. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso, sul posto la polizia stradale di Roma sud per regolare la viabilità .