di Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Coincidenze, incidenti ripetuti, guasti piccoli e al contempo molto pericolosi per vetture diverse (tram o autobus). Da giorni è chiaro che potrebbe esserci un unico filo a collegare la raffica di guasti che ha martirizzato il trasporto pubblico romano, in particolare da novembre ad oggi. Ora, però, la procura ha deciso di far fare un salto di qualità all'inchiesta, non solo raggruppando tutti i guasti e presunti sabotaggi in un unico fascicolo, ma ipotizzando per tutti il reato di attentato alla sicurezza dei...