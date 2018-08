Comunali, premio beffa per tagliare le linee bus: meno corse in periferia

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un premio per le mani di forbice del Campidoglio, cioè per gli impiegati che dovranno tagliare e accorciare - ma in gergo tecnico si dice «razionalizzare» - le linee bus che marciano nei quartieri più periferici e le navette notturne. A qualcuno sembrerà un paradosso che il bonus venga assegnato non per allargare un'offerta già piuttosto scarna, ma per ridurla ulteriormente. Eppure è così. «La razionalizzazione aiuterà a migliorare i tempi di percorrenza dei bus»,...