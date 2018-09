Roma, anche alla Borgata Finocchio arriva la differenziata

«È iniziata la nuova raccolta differenziata per 9.800 cittadini residenti a Finocchio, nell'area compresa tra via Casilina, via Fontana Candida e via di Vermicino, nel Municipio VI». È l'annuncio della sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. «Salgono così a 127mila i romani coinvolti nel sistema tecnologico porta a porta messo a punto da Roma Capitale, Ama e Conai » .



Poi, la sindaca prosegue: « Per chiarire dubbi e ricevere informazioni ci si potrà rivolgere ai tecnici e agli eco-informatori di Ama che sono presenti nell'area interessata, a disposizione dei cittadini. Si ricorda di utilizzare esclusivamente i contenitori forniti di etichetta elettronica e di rispettare scrupolosamente il calendario semplificato di esposizione dei contenitori, ideato per agevolare le operazioni domestiche».



E ancora una serie di informazioni utili: «Chi non avesse ancora il kit di raccolta deve procurarselo contattando il numero 06.86973196 per fissare un nuovo appuntamento, oppure recandosi negli uffici start-up di Ama in Via M. Rutilio 14/16 e via B. Torti 13/c - dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00 - muniti di documento di identità o delega scritta dell'intestatario Ta.Ri»



Infine, conclude la Raggi: «Stiamo lavorando senza sosta per espandere il nuovo sistema tecnologico porta a porta e restituire decoro alla città.Voglio ringraziare Ama e tutti i cittadini che stanno collaborando a tenere pulita Roma. Buona raccolta a tutti».

