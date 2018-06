Roma, albero crolla su auto a Prati, la donna incinta ferita: «Ho rischiato di perdere mio figlio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Ringraziando il cielo sto bene, anche mio figlio, ma ho rischiato di perderlo. Lo spavento è stato enorme. All'improvviso ho sentito un botto forte, come se mi fosse venuto addosso qualcuno. Il parabrezza si è infranto davanti ai miei occhi, per fortuna non mi ha preso in pieno». Questo l'incubo raccontato dalla trentenne all'ottavo mese di gravidanza la cui auto, una Ford Fiesta, è stata colpita dal grosso ramo di un albero caduto nella tarda serata di sabato in via Leone IV, in Prati. La signora...