Albano, scontro tra auto e moto all'uscita di una curva: grave un centauro romano

Grave incidente stradale ad Albano nel tardo pomeriggio di ieri. E' successo in via Ardeatina all'altezza del km 26.500. Dopo una curva un motociclista romano di 33 anni, diretto ad Anzio, si è scontrato con la sua Yamaha R6 1000 contro una Ford Kuga, che proveniva in senso contrario. Il centauro è caduto a terra ferendosi gravemente dopo un volo di diversi metri sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cecchina ed una ambulanza del 118, in seguito è stato richiesto il soccorso in elicottero vista la gravità dei traumi. Sul posto è arrivato l'AW 139 dell'Elisoccorso 118, atterrato in un campo incolto nei pressi del grave incidente.

L'uomo politraumatizzato è stato trasportato in codice rosso a Roma all'ospedale San Camillo, dove versa ancora in prognosi riservata. La strada è stata chiusa al transito a senso unico alternato tra via Ardeatina e via Montagnano, al confine tra i comuni di Albano e Ardea, fino alle prime ore della sera. A bordo della Ford Kuga c'era un 55enne di Nettuno, che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi al motociclista ferito. I mezzi sono stati posto sotto sequestro per le indagini del caso e rimossi dal deposito giudiziario di Albano.