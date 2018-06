Roma, investito da un furgone: grave un uomo di 60 anni

E' stato investito a Monteverde da un furgone Iveco di 35 quintali e versa in gravi condizioni un uomodi 60 anni. L'incidente è avvenuto alle 9.21, in via Donna Olimpia 185. Alla guida del veicolo un 28enne italiano che si è fermato a prestare soccorso alla vittima che è stata trasportata all'ospedale San Camillo. dove ora è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del 12° Gruppo Monteverde.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29



