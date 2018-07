«A Roma solo ieri 300 bus rotti e 10 linee soppresse»

« Solo nella giornata di ieri oltre 300 autobus sono rimasti fermi per guasto. Oltre 10 le linee che sono state addirittura soppresse per indisponibilità di vetture. E per quei pochi fortunati che riescono a salire su di un autobus l'avventura continua sulle decine di vetture sprovviste dell'aria condizionata, offrendo ai turisti un'inaspettata sauna interamente gratuita e in alcuni casi anche una bella doccia, visto che in alcune vetture piove acqua dal sistema di condizionamento dell'aria ».



La denuncia dell'Usb sul sistema del trasporto pubblico della Capitale. «A questo si va ad aggiungere il dramma che vivono quotidianamente gli autisti, che oltre a guidare quasi sempre mezzi che cadono a pezzi, sono continuamente esposti alle vessazioni e alle aggressioni degli utenti imbufalitii». Il sindacato ha annunciato uno sciopero per il 26 luglio, dalle 20 alle 24.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA