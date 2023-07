Giovedì 6 Luglio 2023, 06:20

Grandi concerti, tra il Circo Massimo e lo stadio Olimpico, in attesa del Gran premio di Formula E. Con l'estate Roma consolida il suo ruolo di Capitale dei grandi eventi. E la città si adegua, mettendo in campo piani straordinari per la mobilità. A partire dall'appuntamento di sabato sera, quello che avrà il maggiore impatto nel weekend: il concerto dei Guns N' Roses: per l'esibizione dello storico gruppo californiano, al Circo Massimo sono attesi almeno 45 mila spettatori. Già da ieri sera sono scattati i divieti di sosta e le prime chiusure su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro. Dalla mattina di domani, e fino a tutto sabato, saranno istituiti divieti di sosta tra via del Circo Massimo, Clivo dei Publicii, piazza Bocca della Verità e sull'ultimo tatto di via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e piazza Bocca della Verità. È prevista una deroga al divieto per i veicoli degli operatori del mercato Coldiretti di via di San Teodoro. Da domani sera, poi, i divieti di sosta saranno estesi su piazzale Ugo La Malfa e su un tratto di lungotevere Aventino e di viale Aventino. Sabato, dalla mattina, ci saranno ulteriori limitazioni al parcheggio su via delle Terme Deciane e a piazza di Santa Prisca (eccetto i veicoli a servizio delle persone con disabilità).

La chiusure al traffico, dalle 20 di domani, interesseranno: via del Circo Massimo; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca; via dell'Ara Massima di Ercole; via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin. Inoltre, dalle 18 di sabato, a seconda del numero di persone che arriveranno nell'area del Circo Massimo, potrebbero essere chiuse al traffico anche via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro di Marcello. Saranno complessivamente deviate 19 linee di autobus dell'Atac - comprese le notturne n716, nMC e nME - e dalle 21 di sabato, su richiesta della Questura e per motivi di sicurezza, potrebbe essere chiusa la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana. In alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide. Il sabato, tutte le metro sono attive fino all'1,30 di notte.

Domani, sabato e lunedì, all'Olimpico sino in programma i concerti, tutti sold-out, di. Sul fronte della viabilità, sarà messo il campo il piano per la sosta previsto abitualmente in occasione delle partite di calcio: con divieti di parcheggio attorno allo stadio ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili, nelle fasi di afflusso e deflusso, temporanee chiusure al traffico. Nel fine settimana del 15 e 16 luglio, inoltre, arriverà l'edizione 2023 dell'E-prix della Capitale, penultima tappa del mondiale di Formula E, decisiva per l'assegnazione del titolo. All'Eur sono già iniziati gli allestimenti del circuito. Nella notte tra lunedì e martedì, tra le 20,30 e le 5,30, è prevista la chiusura della Colombo, direzione Gra, da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Marconi. La notte successiva la stessa strada sarà chiusa in direzione centro, da piazzale Marconi a piazzale dell'Industria.