Sabato 1 Luglio 2023, 00:54

Più controlli nelle strade e nelle piazze della vita notturna - a partire da Trastevere e San Lorenzo, ma con particolare attenzione per Ostia e il litorale romano - autovelox e pattuglie di polizia locale e forze dell’ordine con dotazioni antialcol e antidroga nelle strade più trafficate (e pericolose) dopo il tramonto, verifiche a tappeto sui locali (e i venditori abusivi) che distribuiscono bevande alcoliche anche in piena notte. Con l’inizio di luglio (e le scuole chiuse) arriva il periodo tradizionalmente più caldo della movida, con gli eccessi che spesso si porta dietro. Quest’estate la situazione si presenta ancora più delicata del solito, per la combinazione tra la fine della pandemia di Covid (con tutte le relative cautele e restrizioni) e il boom del turismo, che aumenta la folla anche nelle ore tarde, soprattutto nelle piazze più centrali della Città eterna. E i residenti sono sempre più preoccupati: non solo per il rumore insopportabile fino all’alba, ma soprattutto per i rischi legati alla sicurezza, con spaccio, risse e aggressioni all’ordine del giorno.

La stretta

Compatibilmente con le possibilità assicurate dall’organico, la polizia locale, da questo fine settimana (e almeno per tutto il mese di luglio) i vigili urbani terranno sotto particolare osservazione San Lorenzo (a partire da piazza Immacolata) e Trastevere (in primis piazza Trilussa) - da tempo in cima alla lista degli eccessi della malamovida - ma anche altri quartieri particolarmente esposti a questi problemi: in questo elenco ci sono sicuramente Testaccio e Ponte Milvio, ma anche Pigneto e Ostiense. Servizi di vigilanza straordinari nei fine settimana saranno eseguite anche nell’area di Campo de’Fiori e Tor Millina, nel rione Monti, a Ostia e all’Eur. Saranno impegnate anche le forze dell’ordine, innanzitutto per reprimere i reati (lo spaccio di droga e non solo).

L’ordinanza

Per ridurre la circolazione di alcol per le strade cittadine, il Campidoglio ha intanto disposto fino al 15 ottobre prossimo la chiusura dalle 22 e fino alle 5 del mattino, il venerdì, sabato e domenica, per i negozietti di vicinato, i cosiddetti minimarket, su buona parte del territorio cittadino, tra le aree della movida delle aree centrali e Ostia. Quindi tutto il centro storico, ma anche nell’intero territorio dei municipi II, III, V, VI e IX. Nel municipio X le zone interessate sono il lungomare di Ostia, la stazione Roma-Lido, piazza Anco Marzio e piazza Tor San Michele. Nel municipio XIII l’ordinanza verrà applicata invece nel quadrante compreso tra piazza della Salle, largo Boccea, circonvallazione Cornelia e piazza Giureconsulti. Infine nel XV municipio l’area sotto controllo è quella compresa tra il piazzale di Ponte Milvio e via Riano. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative dai 75 ai 450 euro.

Le verifiche

Sulle strade della Capitale saranno anche aumentati i controlli sul alcol, droga ed eccessi di velocità, ancora di più dopo i tragici casi di cronaca degli ultimi mesi. Gli autovelox saranno utilizzati in particolare su arterie come corso Francia, il Lungotevere, via Appia Nuova e via Cristoforo Colombo. Avviato l’esercizio nella galleria Giovanni XXIII, inoltre, l’amministrazione comunale ora vuole estendere gli impianti fissi di ultima generazione - sul modello del “Tutor” utilizzato sulle autostrade - ad altre arterie a scorrimento veloce, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti gravi sulle strade della Capitale. Ora tocca al viadotto Giubileo del 2000: la strada a scorrimento veloce che collega l’area di Grottarossa con Prima Porta, superando il grande raccordo anulare, a fianco della Flaminia. Poi si passerà alla via del Mare, a via Isacco Newton, alla Togliatti e alla tangenziale Est.