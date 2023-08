Turiste minacciate da un senzatetto ubriaco a piazza Vittorio. «Era completamente fuori controllo»

Grida, minacce e spavento, una serata normale prende una brutta piega per due turiste, questo è ciò che accaduto nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele. Due giovani ragazze non sono riuscite a rientrare al loro alloggio per colpa di un senzatetto ubriaco.

Entrambe spagnole, sono venute in vacanza a Roma per qualche giorno ma ieri sera è finita male: «Abbiamo preso un alloggio per visitare Roma e abbiamo scelto questa zona perché ci sembrava ben collegata e centrale.

Siamo qui da due giorni e tutto stava proseguendo per il meglio fino a ieri sera. Davanti il portone del nostro B&b c'erano accampati tre uomini che impedivano il passaggio».

Non appena le due ragazze hanno provato ad avvicinarsi, uno dei tre, palesemente ubriaco, si è scagliato contro di loro. «Non sapevamo davvero cosa fare abbiamo aspettato qualche minuto sperando che si allontanasse da noi ma si è avvicinato sempre di più, nel frattempo gesticolava e gridava una lingua incomprensibile. Io e la mia amica ci siamo guardate terrorizzate, avevamo paura che ci mettesse le mani addosso in quanto era completamente fuori controllo».

Le due, dopo un primo momento di choc, sono scappate via. Solo in un secondo momento, dopo essersi rintanate in locale ed essersi confrontate, hanno deciso di chiamare il proprietario dell'alloggio. «La struttura che abbiamo preso è una casa vacanze e non c'è nessuno all'accoglienza ma il proprietario vive nei paraggi, abbiamo esitato a chiamarlo per via dell'orario era circa l'una di notte, ma dopo aver verificato il suo ultimo accesso su WhatsApp ci siamo decise a fare un tentativo».

Il proprietario di casa nonostante l'ora tarda è giunto in soccorso delle due ragazze e le ha scortate all'ingresso. «Nonostante la sua gentilezza credo che saremo costrette a cercare un altro posto, ci siamo spaventate davvero tanto.» Le due turiste non l'hanno presa bene e vogliono cambiare alloggio, si sono infatti già attivate a riguardo. Purtroppo la situazione in quella zona è davvero drammatica, oltre a creare un danno agli alloggi mette a repentaglio l'incolumità delle persone che la frequentano.