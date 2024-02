Tè caldo a Roma «pagato 6 euro, è uno scandalo»: lo sfogo di Daniela Martani in un video. E mostra lo scontrino

Scontrini e prezzi folli, in un video la showgirl e attivista vegana Daniela Martani accusa: un tè pagato 6 euro. L'ex concorrente del Grande fratello ha mostrato la storia in un video sul suo profilo Tik Tok. Reduce dell'ultima edizione di Ciao Darwin, la conduttrice ha raccontato il suo stupore quando si è trovata tra le mani lo scontrino di sei euro per un tè caldo ordinato e consumato di un bar nel quartiere Prati a Roma.

Tè a 6 euro, la denuncia di Daniela Martani

La showgirl non fa il nome del locale, ma nel video ci tiene a precisare: «Non ero all'Hilton o al De Russie, ma in un bar normale di un quartiere normale.

Ex hostess Alitalia, nata nel 1973, Daniela Martani diventa popolare nel 2009 grazie alla partecipazione al Grande fratello. Poi continua la sua strada nello spettacolo partecipando a numerose trasmissioni e a reality come La Fattoria e poi l'Isola dei Famosi. Non si risparmia poi numerose polemiche, come quelle legate al suo sostegno a cause come i diritti degli animali e il convinto veganesimo. Durante la pandemia di Covid-19 fa parlare di sé per posizioni anti vaccino. Si è poi più volte scagliata contro Fedez e Chiara Ferragni (che l'hanno più volte querelata e avanzato un richiesta di risarcimento da 100.000 euro), o altri personaggi pubblici come Giulia De Lellis, perché avrebbe a suo dire pubblicizzato pellicce non ecologiche. A Roma vive in zona Balduina.