Lo scudetto della Roma 40 anni fa: le partite, la storia della vittoria e le testimonianze nel libro “Roma 1982-1983 - nove mesi per un sogno”

Alla fine quel sogno era diventato realtà. La consapevolezza di essere ad un passo dal traguardo e di chiudere quella faticosa stagione 1982-1983. Il 15 maggio del 1983, per molti, rappresenta quelle urla di felicità e gli abbracci con i compagni di squadra per la Roma Campione d’Italia. Le bandiere di quei 100 mila tifosi avevano iniziato a sventolare già diverse ore prima dal fischio d’inizio del match contro i granata che terminerà 3 a 1 con i gol di Pruzzo, Falcao e il sinistro di Bruno Conti che chiuderà l’incontro. Un tripudio all’Olimpico ed una città in festa e che sembrava per un momento aver “dimenticato” la notizia della scomparsa - avvenuta una settimana prima in circostanze ancora oggi non chiarite (7 maggio 1983, ndr) di una giovane ragazzina di 15 anni , Mirella Gregori e legata - con ogni probabilità - alla sparizione di un’altra giovanissima, Emanuela Orlandi, accaduta un mese dopo, il 22 giugno 1983, a Roma.

E’ una grande memoria storica quella narrata da Franco Bovaio e Daniele Sesti, autori di “Roma 1982-1983 - nove mesi per un sogno” (Edizioni Eraclea). Il libro sarà presentato lunedì 15 Maggio - in occasione del quarantennale che celebra la festa della squadra e della città - presso la sede dell’Unione Tifosi Romanisti, in viale Giulio Cesare, 78.

L’appuntamento è alle 19. Aneddoti, interviste esclusive, ( a Carlo Verdone e Riccardo Viola, figlio di Dino, lo storico presidente, ndr) testimonianze e racconti di uno scudetto indimenticabile. Con uno sguardo anche agli altri fatti di cronaca che hanno caratterizzato quell’anno. “Cosa leggevamo, cosa ascoltavamo, cosa guardavamo in TV o al cinema durante quel sogno durato nove mesi?Cosa succedeva in Italia e nel mondo? In quei nove mesi uscirono i primi CD e fu realizzato uno strumento che avrebbe cambiato le nostre vite future, il telefono portatile. Quali fatti di cronaca hanno condizionato, caratterizzandolo, quel periodo? Insomma, chi eravamo 40 anni fa quando esultavamo e impazzivamo di gioia ammirando la sapienza tattica di Falcao, i cross al pennello di Bruno Conti, la forza di Ancellotti, i colpi di testa di bomber Pruzzo, la raffinata intelligenza del Capitano Agostino Di Bartolomei? Quando eravamo fieri e orgogliosi delle battaglie del Presidente Viola, quando ci beavamo dei paradossi di Mister Liedholm? Tutto ciò e molto altro in questo libro, un omaggio commosso alla squadra che ci ha fatto sognare, un ricordo di un periodo al quale rimarremo per sempre legati ”, hanno raccontato Daniele Sesti e Franco Bovaio.

L’ingresso alla presentazione è gratuito. Per partecipare è importante prenotarsi, scrivendo all’indirizzo email: responsabilesede.utr@gmail.com.