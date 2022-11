Scippa donna e poi investe il marito, fermato 38enne in Prati

Un uomo ha scippato una donna e poi ha investito il marito. L'episodio è avvenuto nel cuore di Roma nord, nella centralissima Prati, in via Germanico. Marito e moglie erano in un negozio di calzature, quando all'improvviso un uomo di origini peruviane, 38 anni, ha fatto irruzione nel negozio afferrando da una sedia, dove era momentaneamente poggiata, la borsa della donna e dandosi alla fuga.

Il tentativo di fuga fallito e l'arresto

Il ladro in un primo momento ha provato a dileguarsi in macchina, ma è stato inseguito dal marito della donna, rimasto investito dopo essersi frapposto tra la vettura e la strada, nel tentativo di fermare il 38enne e recuperare la borsa della moglie. Fallito il tentativo di scappare in macchina, l'uomo è poi fuggito a piedi. La sua corsa è stata però frenata da un adetto alla sicurezza di un ristorante in via Leone IV. Allertati da decine di testimoni, (alcuni dei quali si erano anche uniti nella caccia al ladro) i carabinieri sono subito accorsi sul luogo dove il borseggiatore di origini peruviane era stato bloccato e per il quale sono immediatamente scattate le manette.

L'uomo rimasto investito è stato invece trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito: per lui trauma contusivo al ginocchio destro e prognosi di 15 giorni.

