Roma, a San Lorenzo arrestato trentenne per spaccio. Nascondeva la cocaina sotto la leva del cambio

Gli agenti della Polizia di stato del commissariato San Lorenzo hanno colto in flagranza di reato e arrestato un cittadino italiano di 30 anni mentre spacciava droga. Fermato e sottoposto a controllo gli sono stati rinvenuti, sotto la leva del cambio dell’auto, riposti dentro un sacchetto di plastica, 22 involucri di chellophane contenenti circa 10 grammi di cocaina e oltre 200 euro in contanti. Durante la perquisizione dell'appartamento gli agenti hanno inoltre rinvenuto ulteriori 37 grammi di cocaina ed un bilancino. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, il trentenne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Grazie ad un’altra operazione condotta finalizzate alla prevenzione e la repressione dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un cittadino romeno di 23 anni anche lui per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, a seguito di un pedinamento, hanno notato il giovane uscire da una palazzina, fermarsi nell’androne e prelevare, da uno scatolone, una pochette da cui ha estratto alcuni piccoli involucri. Subito dopo, è uscito dal palazzo e sulla strada ha incontrato due acquirenti con i quali ha effettuato lo scambio. Qui è stato fermato dagli agenti che hanno sequestrato 3 involucri di hashish dal peso di 14 grammi circa e 40 euro. Nella pochette nascosta nell’androne i poliziotti hanno recuperato 53 frammenti di hashish dal peso di 109 grammi circa e 6 bustine di marijuana dal peso di 7,25 grammi. All’interno dell’abitazione invece sono stati rinvenuti 490 euro nascosti dentro l’armadio. L’arresto è stato convalidato e l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il romeno l’obbligo di presentazione in Commissariato ad orari stabiliti.