Roma, la gang di sudamericani che rapina turisti e anziani: le vedette e il furto delle carte di credito. Ecco le due «batterie» criminali

Anziani e turisti (in visita nella Capitale) nel mirino di una gang. Otto persone sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati ed indebito utilizzo di carte di credito e altri strumenti di pagamento. L'operazione è stata effettuata dalla squadra mobile di Roma, coordinata dalla procura, che ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma. Dalle indagini, avviate nel 2022, è emerso un sodalizio, composto da cittadini di origine sudamericana, suddiviso in due «batterie» criminali interconnesse tra loro. Secondo gli investigatori il modus operandi, con una precisa ripartizione di ruoli e compiti, prevedeva una fase preliminare per individuare le potenziali vittime, come anziani non assistiti da familiari o conoscenti o gruppi di turisti indaffarati con i propri bagagli al momento della partenza o dell'arrivo nelle strutture ricettive della Capitale.

Una seconda fase nella quale la vittima veniva avvicinata con scuse banali o una richiesta di informazioni stradali.