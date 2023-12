Roma Termini, guasto alla linea: i treni proseguono la corsa e fermano a Tiburtina. Ritardi sulla circolazione ferroviaria

Caos treni questa mattina per un guasto alla linea tra Roma Termini e Roma Tiburtina. I treni non fermano a Termini e si dirigono alla stazione Tiburtina. In corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti.

Gli aggiornamenti delle linee:

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso ed essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte sulla linea convenzionale.

Il treno FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35) oggi non ferma a Roma Termini e ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9605 Bergamo (5:43) - Napoli Centrale (11:03) oggi non ferma a Roma Termini e ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38), che oggi ferma anche a Napoli Afragola.