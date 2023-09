Roma, panico in un bar a via Cavour: cliente vuole bere senza pagare e minaccia la cameriera con un taglierino

Ha messo sotto sopra un bar poco distante la stazione Termini . E’ accaduto sabato sera e lui è un giovane della Guinea di 27 anni, privo di permesso di soggiorno. Lo straniero è entrato nel bar, verso le 19, all’angolo di via Cavour con piazza dei 500. Ecco che è iniziata un’”escalation” di violenza. Prima il ragazzo ha preso una lattina di birra. L’ha bevuta senza pagarla. Poi ne ha preso un’altra. Questa volta, una cameriera che non si è fatta intimidire, ha tolto dalle mani dello straniero la lattina. Ma lui invece di calmarsi, ha minacciato di morte i clienti, strattonandone qualcuno. Ha detto di volere i soldi anche dai clienti. Poi ha estratto un taglierino con il quale ha minacciato la cassiera. Una lama di almeno 10 centimetri. I presenti sono sprofondati nel terrore davanti allo straniero armato.Una Volante della polizia stava pattugliando via Cavour e gli agenti si sono resi conto di quel che stava accadendo all’interno del bar. Gli investigatori hanno fatto irruzione e sono riusciti a bloccare il cittadino della Guinea che è stato subito arrestato. Deve rispondere di rapina e possesso di arma illegale.