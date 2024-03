Roma, investito da auto a Villa Borghese: morto un medico di 37 anni. Alla guida un romeno di 26 anni positivo all'alcol test

Un uomo è morto investito da un'auto ieri sera mentre usciva da villa Borghese, al centro di Roma. L'incidente è avvenuto su via Pinciana intorno alle 21.30. Sul posto pattuglie della polizia locale del II Gruppo Parioli. A bordo dell'auto un ragazzo romeno di 26 anni, accompagnato in ospedale per gli esami di rito sull'eventuale assunzione di alcol e droga. .

Cosa è successo

È accaduto ieri, alle 21:30 circa, in via Pinciana in prossimità del civico 33. L'auto era una Bmw guidata da un 26enne romeno, ha centrato l'uomo mentre stava uscendo dalla villa romana. L'uomo è risultato positivo ai test alcolemici. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere e alcune testimonianze. Non si esclude, tra le ipotesi, l'alta velocità. La vittima, nell'impatto, è stata sbalzata di alcuni metri.

La vittima

L'uomo è stato identificato. Si tratta di un medico specializzando di 37 anni. Secondo quanto si apprende, l'automobilista è stato denunciato.