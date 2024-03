Roma, auto rubata prende fuoco: trovato morto in un prato a 300 metri dall'incidente un altro ragazzo albanese

Segni, è stato trovato questo mattina alle 10.15 dopo alcune ore di lavoro in un prato a 300 metri dall'incidente di sabato sera sulla via Casilina un altro ragazzo albanese privo di vita, era fuggito gravemente ferito dopo il sinistro autonomo e l'incendio della macchina rubata in fuga. Sul posto hanno operato dalle prime ore dell'alba dopo la segnalazione di scomparsa dei familiari del 33enne, i carabinieri di Segni e della compagnia di Colleferro, unitamente ai vigili del fuoco di Colleferro. Sono giunti nella zona per le ricerche durate 4 ore circa, partite poco prima delle 6, anche i sommozzatori e gli specialisti del soccorso aereo con l'elicottero Dragon 140 dei vigili del fuoco, che ha sorvolato la zona ed ha avvistato in una collinetta isolata della valle del fiume Sacco il corpo privo di vita del quarto componente del gruppo di ladri in fuga sulla Bmw rubata. Foto Video Luciano Sciurba