Sabato 12 Novembre 2022, 07:23 - Ultimo aggiornamento: 07:29

La mezza maratona in Centro, poi da lunedì le potature al Flaminio: stop al traffico e circolazione deviata su più strade della Capitale nei prossimi giorni. Domani, dalle 8.30 alle 12.30, si svolgerà la Rome 21K-Ford Mustang Mach-E, giunta alla sua seconda edizione, con partenza e arrivo su via Petroselli e percorso lungo le strade del Centro tra lungotevere, piazza Cavour, via Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare, via della Giuliana, piazzale Clodio, viale Mazzini, via Oslavia, lungotevere Cadorna, ponte Duca d'Aosta, lungotevere Flaminio, piazzale Belle Arti, piazzale Cardinal Consalvi, via De Coubertin, via Guido Reni, lungotevere Arnaldo da Brescia, piazza Augusto Imperatore, piazza del Popolo, via del Babuino, piazza di Spagna, via del Tritone, via del Corso, piazza Venezia e via del Teatro Marcello. Dalla mezzanotte e mezza di oggi saranno già chiuse al traffico via Petroselli e via dei Cerchi. Deviate le linee di bus. All'evento sportivo si sono iscritti ben 2700 partecipanti, con altri 1400 che prenderanno parte alla corsa non competitiva sui 10 km. Più di 4000 persone, quindi, di cui 350 straniere, a testimonianza della grande capacità attrattiva della Capitale. Già oggi all'esterno dello Stadio delle Terme Nando Martellini a Caracalla, verrà poi allestito il Villaggio Expo, aperto dalle 12.00 alle 18.00, nel quale i corridori potranno ritirare pettorali e pacchi gara, e visitare gli stand espositivi di partner e sponsor. Proprio qui, a partire dalle 14.30, gli organizzatori della SSD Forhans Team daranno vita a una competizione riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti: previsti 300 giovani atleti.



CORTEI E SIT-IN

Sempre oggi sono diverse le manifestazioni in centro ma anche in periferia e in provincia: alle 10 a Cesano, i cittadini manifesteranno in massa per dire No al biodigestore; alle 11 i residenti di via Francesco Albergotti, a Pineta Sacchetti, protesteranno contro il degrado del quartiere; alle 16 manifestazione davanti all'ambasciata iraniana in difesa dei diritti delle donne; alle 18 commemorazione degli afghani a Roma per le studentesse uccise a Kabul.

Da lunedì a giovedì invece, dalle 7 alle 17, per fare spazio a interventi di potatura sulle alberature, sarà chiuso al traffico viale Tiziano, da piazza Apollodoro a piazzale Cardinal Consalvi. Anche in questo caso saranno necessarie delle deviazioni alle linee dei bus.