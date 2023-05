Roma, furto notturno in un ristorante all'Esquilino. Il titolare: «Rubati soldi e cellulari, difficile andare avanti»

Dei ladri manomettono la serranda di un ristorante all'Esquilino per rubare un iPad, due cellulari e 200 euro, le telecamere riprendono tutto. È accaduto all'una e trenta di notte, al ristorante pizzeria "320 gradi", Claudio il proprietario è arrabbiato e scoraggiato: «Sono sei anni che ho questo locale e l'attività va bene, sono contento del mio lavoro ma a volte continuare è davvero difficlile. Ci siamo accorti del furto in mattinata seguente, avevamo chiuso verso mezzanotte la sera prima. Per entrare i ladri hanno manomesso la serranda e forzato il celetto, una volta dentro il locale hanno rubato il fondo cassa di 200euro, 2 cellulari e un iPad».

Nel locale c'erano le telecamenre sia interne che esterne ed hanno documentato tutto, i ladri ci hanno messo circa mezzora per entrare, rubare e lasciare centanaia di euro di danni.

Attualmente i carabinieri stanno idagando per risalire ai responsabili che si vedono in volto. «Purtroppo nonostante ci troviamo in una posizione centrale dobbiamo fare i conti quotidianamente con diverse situazioni di degrado. Mi è capitato più volte che gente entri nel ristorante e minacci me o i camerieri per ottenere del cibo, non si tratta di chiedere ma di pretendere. Poi ci sono quelli che prendono gli avanzi direttamente dal tavolo non appena i clienti se ne vanno, non è una bella immagine che danno al locale». Claudio e i dipendenti sono davvero esausti ma non si vogliono arrendere. «Sono quattro anni che una donna vive dall'altra parte della strada e che crea scompiglio e sporcizia sotto gli occhi di tutti ma nessuno fa niente per risolvere». La speranza è che prima o poi cambi qualcosa e che si restiruisca al quartiere un pò di dignità.