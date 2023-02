Roma, Esquilino transennato in attesa del corteo di oggi, con l'allestimento del Capodanno cinese in corso

È in arrivo oggi pomeriggio all’Esquilino il corteo dei movimenti di area anarchica, in un percorso che interesserà piazza Vittorio Emanuele II, San Giovanni e via Emanuele Filiberto. Dalle ore 8 di ieri la Questura di Roma ha disposto la rimozione dei veicoli presenti nelle zone interessate dal corteo e le aree limitrofe, con buona pace degli esquilini che attendono in casa o fuori dalla zona il passaggio del corteo.

«Perché tutte le manifestazioni qui» si chiedono i residenti tra uno scambio di informazioni e foto sul gruppo Facebook. La manifestazione ha costretto, infatti, la Questura a transennare quasi tutta l’area per evitare disordini e danni gravi a veicoli e negozi. In particolare, la rimozione è su piazza Vittorio Emanuele II, via dello Statuto, via Carlo Alberto, via Napoleone III, via Mamiani, via Ricasoli, via La Marmora, via Principe Eugenio, via Conte Verde, via Foscolo, via Machiavelli, via Buonarroti e via Giacomo Leopardi, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni. Inoltre, dalle 13:00 di oggi, scatteranno le deviazioni per le linee 5, 14, 16, 50, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665, 792.

Le proteste

Ma in tutto questo, gli esquilini sperano davvero di non ritrovare il quartiere devastato dal passaggio dei manifestanti: “Speriamo di non vedere imbrattata piazza Vittorio e dintorni. Perché costringono sempre noi a cambiare le abitudini per il passaggio di una manifestazione? La città è grande” è la domanda che si pongono reciprocamente i residenti.

“In attesa…” è il commento alle foto che i residenti si stanno scambiando in queste ore, in cui si vedono strade vuote, liberate dai veicoli, con i soli nastri gialli rimasti a delineare la situazione.

La paura è quella di danni anche ai giardini di piazza Vittorio dove è in corso l’allestimento del Capodanno cinese che ci sarà domani a partire dalle ore 12:00. Ma al momento anche la piazza risulta tutta transennata e chiusa per impedire ai manifestanti il passaggio.

Dalle ore 13:00, infine, saranno sospese le postazioni taxi in piazza Vittorio Emanuele II, piazza di Porta San Giovanni e in via Emanuele Filiberto.