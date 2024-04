Cammina in strada armato di fucile, paura a Trastevere: avviata una fitta rete di ricerche intorno al rione romano

«C’è un uomo armato di fucile che si aggira per il quartiere, correte». È scattato così ieri pomeriggio l’allarme nel rione Trastevere. Sono stati i passanti ad allertare le forze dell’ordine tuttora impegnate nella ricerca del giovane. La prima segnalazione è stata registrata intorno alle 16 quando gli agenti del reparto Volanti sono arrivate in via della Longara, a pochi metri dalla John Cabot University, da dove è partita la prima richiesta di intervento. Ma del ragazzo non c’era più traccia. Gli agenti hanno subito visionato le immagini delle telecamere di zona per accertare quanto segnalato dai residenti. Hanno individuato la sequenza in cui si vede il ragazzo armato avviando una fitta rete di ricerche. A partire dal perimetro universitario dove, in un primo momento, si temeva il giovane potesse essere diretto. Le ricerche si sono poi allungate tra Porta Settimiana e piazza della Rovere. Analizzate anche alcune immagini di video sorveglianza delle attività della zona ma, ancora nel tardo pomeriggio, del ragazzo armato non c’era alcuna traccia.

Ragazzo armato di fucile a Trastevere, panico nel quartiere: al vaglio le immagini delle telecamere

Le ipotesi

Gli agenti stanno ancora indagando su quanto avvenuto ieri.

Il sospetto è che si tratti di un’arma giocattolo, forse una riproduzione di un fucile semiatumatico AR15. L’attenzione resta altissima e le ricerche proseguono con particolare attenzione alla zona del campus americano. Grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza gli investigatori hanno disegnato l’identikit del giovane: media corporatura, tra i 18 e i 20 anni, occhi e capelli scuri. Come mostrano le immagini inoltre indossa una tuta nera e scarponcini. Ci sono inoltre le descrizioni dei passanti. Nello specifico di due donne, madre e figlia, che avevano allertato la polizia per un’altra segnalazione quando hanno visto passare a pochi metri il ragazzo: «Mi sono trovata davanti quel fucile, non mi sono neanche resa conto di quello che stava accadendo. Quando ho realizzato che si trattava di un’arma, ho temuto il peggio» ha riferito agli agenti. L’attenzione resta dunque altissima anche se le piste investigative sono al momento poche. Nelle prossime ore i poliziotti procederanno ancora con la visione delle immagini di video sorveglianza della zona mentre dei periti stanno analizzando i fotogrammi che hanno “catturato” il ragazzo in via della Longara per stabilire se si tratta di un’arma vera. Nelle immagini infatti si vede chiaramente mentre imbraccia il fucile.