Ragazzo armato di fucile a Trastevere, panico nel quartiere: al vaglio le immagini delle telecamere

Paura a Trastevere: «Aiuto, c'è un giovane che si aggira armato per il quartiere». L'allarme è scattato intorno alle 16 quando alcuni passanti hanno notato un giovane armato di fucile camminare lungo via della Lungara. Così sono arrivate diverse segnalazioni e ora la polizia è a caccia del ragazzo.

Operaio ucciso a colpi di fucile mentre lavorava a Reggio Calabria, Domenico Oppedisano aveva 24 anni

Le ricerche

Gli agenti hanno avviato una fitta rete di ricerche intorno al rione, tra Porta Settimiana e piazza della Rovere. Analizzate anche alcune immagini di video sorveglianza delle attività di via della Lungara che hanno ripreso appunto il ragazzo con quello che sembrerebbe essere un fucile mentre percorre via della Lungara. Le ricerche degli agenti sono ancora in corso. L'ipotesi è che si tratti di un'arma giocattolo: l'allerta resta comunque altissima. Intanto, gli esperti stanno analizzando le immagini dell'arma.