Roma, centinaia di bollette abbandonate in uno scatolone a Prati: le buste chiuse con il nome e l'indirizzo del destinatario

Due scatole piene zeppe di bollette di utenze telefoniche, luce e gas e altri servizi sono accatastate sul marciapiedi, sotto un albero all'incrocio tra via Tommaso Gulli e via Emilio Faa di Bruno in zona Prati a Roma.

Sono decine di centinaia di missive, alcune ancora chiuse, con tanto di nome e indirizzo del destinatario, chiuse nelle due scatole, inzuppate da pioggia o umidità. La presenza della documentazione sulla strada è stata segnalata agli agenti della polizia locale di Roma Capitale.