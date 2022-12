Bollette, spegne i termosifoni e sta in casa con il cappotto: la strategia di Paolo per pagare meno l'energia

Paolo Tortorini, 58 anni, video operatore di Foligno, ha deciso di tenere spenti, in casa, il riscaldamento a gas e la stufa a pellet. Lo vive un pò come un esperimento «per rimodulare i parametri che condizionano le nostre vite» e anche come «un modo un pò romantico di ricordare le esperienze di quando eravamo bambini e con quattro dita di ghiaccio in terra uscivamo a giocare senza cappotto»: ma è soprattutto una sfida al caro bollette. Sta al freddo in casa per pagare meno.