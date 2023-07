Agente penitenziaria aggredito e sequestrato da detenuto a Regina Coeli, salvato da un collega

Sequestro lampo e tragedia sfiorata stamani nel carcere romano di Regina Coeli per un agente della polizia penitenziaria. L'uomo, appena aperta una cella della VII sezione per consentire al detenuto di uscire ai passeggi, è stato aggredito da quest'ultimo, strattonato all'interno sotto la minaccia di una lametta e più volte colpito, per fortuna in maniera lieve.

Regina Coeli, detenuto aggredisce agente della Penitenziaria

Solo la coincidenza per cui la chiave della serratura è rimasta fuori ha consentito a un altro collega di intervenire evitando il peggio. A darne notizia è il sindacato Uspp Lazio tramite il suo segretario Daniele Nicastrini. «Con un sovraffollamento carcerario del 170% a Regina Coeli e un organico carente del 45%, si capisce quanto sia esplosiva la situazione all'interno. Servono provvedimenti veloci ed efficaci», dice Nicastrini.