Roma, operaio cade da una tettoia in piazza San Cosimato: volo di 3 metri, ricoverato in codice rosso

Un operaio è caduto da una tettoia, facendo un volo di tre metri mentre svolgeva lavori di ristrutturazione in un appartamento in piazza San Cosimato a Roma. L'incidente questa mattina poco dopo le 11. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all'Ospedale San Camillo, con una prima diagnosi di trauma cranico.

L'operaio stava svolgendo un lavoro di ristrutturazione dell'impianto idraulico in una abitazione al primo piano del palazzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Trastevere e l'Ispettorato del lavoro.